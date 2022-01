Joe Cullen mag dit jaar voor het eerst meedoen aan de prestigieuze Premier League. De 32-jarige Engelsman is toegevoegd aan het deelnemersveld, nadat hij zondag The Masters had gewonnen.

Op weg naar de finale in Milton Keynes schakelde Cullen in de kwartfinales Michael van Gerwen uit. In de halve finales versloeg hij José de Sousa, waarna hij in de eindstrijd met Dave Chisnall afrekende.

De 32-jarige Van Gerwen doet voor het tiende jaar op rij mee aan de Premier League, waarin hij opnieuw de enige Nederlander is. Van Gerwen won de competitie vijf keer: in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. Afgelopen jaar was Jonny Clayton de beste.

Clayton doet nu opnieuw mee, net als zijn landgenoot Gerwyn Price. Wereldkampioen Peter Wright uit Schotland, zijn landgenoot Gary Anderson en de Engelsen James Wade en Michael Smith completeren het deelnemersveld. Anderson (twee keer) en Wade zijn oud-winnaars van de Premier League.

Premier League heeft nieuwe opzet

De Premier League, die donderdag in Cardiff begint, heeft een nieuwe opzet gekregen. Iedere speelronde bestaat nu uit een knock-outtoernooi. De darters gaan langs zestien steden in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland en spelen op 24 maart in Ahoy in Rotterdam.

De vier deelnemers die de meeste punten verzamelen, strijden op 26 mei in de play-offs in Newcastle om de hoofdprijs. De prijzenpot van de Premier League bestaat uit 1 miljoen pond, omgerekend ruim 1,2 miljoen euro.

In vergelijking met de editie van vorig jaar - toen er negen deelnemers waren - zijn Rob Cross, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh, Glen Durrant en De Sousa er niet meer bij.