Marianne Vos is zaterdag voor de achtste keer in haar carrière en voor het eerst in acht jaar wereldkampioen veldrijden geworden. De 34-jarige Brabantse klopte op het parcours in het Amerikaanse Fayetteville titelverdediger Lucinda Brand in de laatste meters.

Het werd geen Nederlands podium, want Ceylin del Carmen Alvarado kwam in de laatste van in totaal zeven rondes van 3,1 kilometer ten val en de Italiaanse Silvia Persico profiteerde. Alvarado finishte vervolgens als vierde.

Vos en Brand waren al gestart als topfavorieten en reden vrijwel de gehele race aan de leiding. De twee bleven tot het eind bij elkaar en uiteindelijk was Vos net iets sneller in de sprint. De routinier pakte zo haar eerste wereldtitel sinds 2014, nadat ze ook al in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 de beste was. Vorig jaar veroverde de 32-jarige Brand haar eerste wereldtitel.

Zondag is nog de mannenwedstrijd in Fayetteville en daar ligt een Nederlandse wereldtitel niet voor de hand. Mathieu van der Poel doet vanwege rugproblemen niet mee, terwijl zijn Belgische rivaal Wout van Aert de WK laat schieten. Lars van der Haar is de grootste Nederlandse troef.

Top 10 WK veldrijden 1. Marianne Vos (Nederland) 55.00

2. Lucinda Brand (Nederland) +0.01

3. Silvia Persico (Italië) +0.51

4. Ceylin del Carmen Alvarado (Nederland) +1.04

5. Yara Kastelijn (Nederland) +1.05

6. Manon Bakker (Nederland) +1.05

7. Maghalie Rochette (Canada) +1.39

8. Hélène Clauzel (Frankrijk) +1.59

9. Inge van der Heijden (Nederland) +1.59

10. Sanne Cant (België) +2.12

Het podium met Marianne Vos in de regenboogtrui. Het podium met Marianne Vos in de regenboogtrui. Foto: Getty Images

Vos botst op achterwiel Alvarado

Zoals verwacht maakten de Nederlandse vrouwen zaterdag snel de dienst uit op het droge parcours in Fayetteville, al ging het bijna mis in de eerste meters. Vos botste op het achterwiel van Alvarado, maar de routinier bleef op haar fiets zitten.

Na de eerste ronde hadden Brand, Vos en Alvarado een gaatje met de buitenlandse concurrentie met daartussen ook Yara Kastelijn en Manon Bakker.

In de tweede ronde kon Alvarado het tempo van Brand en Vos niet meer bijbenen. De twee Nederlandse vrouwen namen verder afstand van hun landgenoot en na vijf ronden was er een gat van ruim veertig seconden. Ondertussen vond de Italiaanse Persico aansluiting bij Alvarado.

Het was een droog parcours in Fayetteville. Het was een droog parcours in Fayetteville. Foto: Getty Images

Vijf Nederlandse vrouwen in top zes

Het was toen allang duidelijk dat Vos en Brand gingen strijden om het goud. Vos wist dat ze een betere sprint had, terwijl Brand er niet in slaagde weg te rijden. Brand ging vervolgens als eerste aan in de sprint, maar ze was niet opgewassen tegen haar twee jaar oudere landgenote, die zich na acht jaar eindelijk weer wereldkampioen mag noemen.

Er werd gedacht aan een geheel Nederlands podium, maar door de val van Alvarado gebeurde dat niet. De wereldkampioene van 2020 moest genoegen nemen met de vierde plek, terwijl Persico verraste met brons. De Italiaanse kwam 51 tellen na Vos over de finish in Fayetteville.

Kastelijn werd vijfde en Bakker zesde, waardoor er liefst vijf Nederlandse vrouwen in de top zes van deze WK eindigden.

Marianne Vos komt juichend over de finish. Marianne Vos komt juichend over de finish. Foto: Getty Images