Er is zaterdagavond onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet stoppen van Tom Brady. De 44-jarige quarterback leek per direct een punt achter zijn loopbaan te zetten, maar die berichten worden in de Verenigde Staten toch hardnekkig tegengesproken.

Eerder op de zaterdagavond kwam het Amerikaanse ESPN met het bericht dat Brady zou stoppen. Dat nieuws werd op Twitter ook bevestigd door TB12sports, het eigen bedrijf van Brady.

Die tweet werd later op de avond verwijderd en ook de vader van Brady heeft inmiddels tegenover Amerikaanse media laten weten dat zijn zoon nog geen beslissing heeft gemaakt over zijn toekomst.

Brady werd vorige week zondag met zijn team Tampa Bay Buccaneers uitgeschakeld in de play-offs van de NFL en gaf toen aan dat hij minstens een maand wilde gaan nadenken over zijn toekomst.

"Ik kan het me niet voorstellen om geen American football te spelen. Maar mijn kinderen worden er ook niet jonger op en ik wil ervoor zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben", zei Brady eerder.

Het contract van Brady bij Tampa Bay Buccaneers loopt nog een jaar door. In het verleden zei de Amerikaan tot na zijn 45e door te willen spelen als hij goed zou blijven presteren. Aan zijn eigen prestaties ligt het niet, want dit seizoen is de veteraan de quarterback met de beste passstatistieken in de NFL.

Tom Brady is de enige speler die zeven keer de Super Bowl won.

Statistieken Brady in NFL uniek

De in San Mateo geboren Brady debuteerde in 2000 in de NFL, waar hij in razend tempo uitgroeide tot een legende. In 2020 maakte Brady gebruik van zijn transfervrije status en besloot hij New England Patriots na twintig jaar te verruilen voor Tampa Bay Buccaneers.

Brady won een recordaantal van zeven Super Bowls. Hij was met de New England Patriots de beste in 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 en 2018. Met Tampa Bay pakte hij de titel in 2020. Geen enkele andere speler won de Super Bowl vaker dan vijf keer.

Naast die zeven titels verloor Brady ook nog eens drie keer de eindstrijd om de Super Bowl (2007, 2011 en 2017). Brady won in zijn loopbaan liefst 277 wedstrijden en ook dat is een record.