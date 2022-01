Nyck de Vries is zaterdag de leiding in het klassement van de Formule E kwijtgeraakt. De Nederlander eindigde in de tweede race op het stratencircuit van het Saoedische Al Diriyah slechts als tiende en zag de overwinning naar de Zwitser Edoardo Mortara gaan.

De Vries was het nieuwe seizoen in de Formule E vrijdag uitstekend begonnen. De titelverdediger, die tijdens de training nog met technische problemen kampte, reed vanaf de derde plaats naar de overwinning.

In de tweede race kon hij echter geen hoofdrol vertolken. De Mercedes-coureur was vanaf pole gestart, maar moest in de achttiende ronde Mortara en Lucas di Grassi laten gaan.

De Vries werd daarna aangetikt door de bolide van de Fransman Jean-Érc Vergne, waardoor er geen hoge klassering meer inzat. Robin Frijns deed het beduiden beter en finishte als tweede achter Mortara.

De voor ROKiT Venturi rijdende Mortara heeft met 33 punten een voorsprong van vier punten op De Vries. Frijns staat met achttien punten op de zesde plaats.

Het Formule E-seizoen gaat op 12 februari verder met de E-Prix van Mexico-Stad. In totaal staan er zestien races op het programma, waarvan de laatste op 14 augustus in Zuid-Korea.