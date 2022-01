Magnus Carlsen heeft zaterdag in Wijk aan Zee voor de achtste keer het Tata Steel Chess-toernooi op zijn naam geschreven. De wereldkampioen pakte de titel door in de twaalfde en voorlaatste ronde te winnen van Fabiano Caruana.

Carlsen had in de voorlaatste ronde tegen zijn opponent uit de Verenigde Staten voldoende aan een remise om het Tata Steel Chess-toernooi te winnen, maar hij sloot af in stijl door na 49 zetten zelfs te winnen van Caruana.

Voor Carlsen stond op de slotdag nog een partij tegen Daniil Dubov op het programma. De Rus moest het toernooi vrijdag echter verlaten wegens een positieve coronatest. Daardoor krijgt Carlsen zondag zonder te spelen het punt cadeau.

De Noor eindigt in Wijk aan Zee ongeslagen op 9,5 punten. Anish Giri, die in de tweede ronde verloor van Carlsen, staat na twaalf ronden op de vierde plek met 7 punten. Hij moest zaterdag met wit genoegen nemen met remise in zijn duel met de Zweed Nils Grandelius.

De aftredende titelhouder Jorden van Foreest, die vrijdag landgenoot Giri versloeg, kwam met zwart remise overeen met de Pool Jan-Krzysztof Duda. Van Foreest neemt met 6 punten de achtste plek in.

De 31-jarige Carlsen was eerder al in 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2018 en 2019 de beste in Wijk aan Zee.