De Nederlandse handballers moeten in april afrekenen met Portugal of Zwitserland om voor het eerst sinds 1961 het WK te halen. Dat is zaterdag het resultaat van de loting in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

De play-off om WK-deelname gaat over twee duels, die op 13 of 14 april en 16 of 17 april op het programma staan. Oranje speelt eerst uit en daarna thuis en de winnaar is zeker van WK-deelname in januari 2023. Gastlanden zijn Polen en Zweden.

Portugal en Zwitserland gaan in een play-off in maart uitmaken wie het tegen Oranje mag opnemen.

Eerder deze week eindigde Nederland als tiende bij het EK, dat momenteel nog bezig is. Zondag staan Zweden en Spanje tegenover elkaar in de finale in Boedapest. Door die tiende plaats mag Oranje de eerste fase van de kwalificatie overslaan. Ook ontliep de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson sterke landen als Duitsland, IJsland en Rusland.

Luc Steins is een van de beste spelers van Oranje. Luc Steins is een van de beste spelers van Oranje. Foto: ANP

Denemarken en Portugal waren erbij op WK 2021

De organiserende landen Polen en Zweden en regerend wereldkampioen Denemarken waren al zeker van deelname aan het WK. Spanje, Frankrijk en Noorwegen hebben op het EK een direct startbewijs veroverd.

In navolging van de Nederlandse vrouwen - die in het afgelopen decennium aansluiting vonden bij de wereldtop - zijn de handbalmannen de laatste jaren met een opmars bezig. WK-kwalificatie zou een nieuwe mijlpaal zijn.

De Portugezen waren er vorig jaar voor het eerst in achttien jaar bij op het WK en eindigden toen als tiende. De Zwitsers werden in 2021 zestiende bij hun eerste WK-deelname sinds 1995.