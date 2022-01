Met Jamal Ben Saddik staat GLORY-talent Levi Rigters in maart tegen de lastigste tegenstander in zijn carrière. Met een nauwkeurige voorbereiding hoopt de Amsterdammer een volgende stap te zetten naar zijn ultieme doel: de kampioensriem in het zwaargewicht.

Rigters weet nu een week of drie dat hij 19 maart in Hasselt tegenover Ben Saddik staat. Sinds dat moment kijkt hij elke dag op YouTube naar partijen van de Belgische Marokkaan.

"Mijn trainer Jamal Karouche is nog erger, die kijkt de hele dag door naar gevechten. Nu ik mijn tegenstander ken, kijk ik ook elke dag naar een video van steeds een andere partij", vertelt Rigters aan NU.nl.

"Je gaat dan op zoek naar zijn sterke en zwakke punten en wat hij doet tijdens een gevecht. Dat ga je dan visualiseren en trainen, en uiteindelijk neem je dat allemaal mee in de ring."

De 26-jarige Amsterdammer staat erom bekend dat hij voor elke tegenstander een speciaal gameplan maakt. Zo won hij zijn laatste partij tegen de Slowaak Tomas Mozny door hem vier keer met een lowkick naar de grond te werken, precies zoals vooraf getraind was.

Levi Rigters (rechts) tijdens zijn laatste gevecht tegen de Slowaak Tomas Mozny. Levi Rigters (rechts) tijdens zijn laatste gevecht tegen de Slowaak Tomas Mozny. Foto: Pro Shots

'Viel me op dat Ben Saddik tegen Verhoeven helemaal kapot was'

Karouche maakte ook nu weer het gameplan om de 31-jarige Ben Saddik te bestrijden. Rigters traint negen weken lang soms tien keer per week met de 2,05 meter lange Antwerpenaar in gedachten.

Een jaar of vier geleden sparden Rigters en Ben Saddik eenmalig met elkaar. Verder kent de Amsterdammer zijn aanstaande opponent alleen van de gevechten en filmpjes die hij heeft gezien.

Zoals het gevecht in GelreDome van oktober vorig jaar. Rigters zag vanuit het publiek hoe Ben Saddik wereldkampioen Verhoeven aan het wankelen bracht en hem een enorme bult onder het oog bezorgde. Verhoeven won het duel toch in de vierde ronde.

"Die partij was echt mooi om te zien. Wat me vooral opviel was dat Ben Saddik helemaal kapot was", zegt Rigters. "Van Rico is bekend dat hij conditioneel sterk is en dat liet hij daar weer zien."

Rigters lijkt conditioneel ook in het voordeel tegen de zwaardere Ben Saddik. "Maar ik ga ervan uit dat hij na het gevecht tegen Verhoeven flink aan zijn conditie heeft gewerkt."

Ben Saddik en Verhoeven tijdens hun bloederige gevecht afgelopen oktober in GelreDome. Ben Saddik en Verhoeven tijdens hun bloederige gevecht afgelopen oktober in GelreDome. Foto: Pro Shots

Rigters nog paar stapjes verwijderd van kampioensriem

"Ben Saddik is de grootste naam tegen wie ik heb gevochten", zegt Rigters, die vierde staat op de ranglijst van de zwaargewichten bij GLORY. "Ik denk dat hij het hardst slaat van alle zwaargewichten. Heel veel mensen zullen mij als underdog zien."

"Op papier is dat misschien zo, maar zo voel ik dat zelf niet. Hij is een vechter, ik ben een vechter. Het enige verschil: hij heeft meer ervaring. That's it."

Rigters kijkt uit naar het gevecht. "Dit is een tegenstander uit de top drie. Daar moet ik eerst langs om bij mijn ultieme doel te komen: de kampioensriem. Ik ben er nu nog maar een paar stapjes van verwijderd."