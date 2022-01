Jamal Ben Saddik komt op het komende GLORY-evenement opnieuw in actie. De Belgisch-Marokkaanse zwaargewicht neemt het 19 maart op tegen Levi Rigters, een van de aanstormende talenten van de kickboksbond.

De 31-jarige Ben Saddik was in oktober dicht bij de wereldtitel in een gevecht met Rico Verhoeven. Hij sloeg de wereldkampioen een grote bult onder het oog, maar Verhoeven wist de partij om te draaien en versloeg zijn opponent met een technische knock-out.

Het gevecht tussen Ben Saddik en Rigters vindt plaats in het Belgische Hasselt, niet ver over de grens bij Maastricht. De partij maakt deel uit van het voorprogramma van het gevecht tussen Badr Hari en Arek Wrzosek.

GLORY zal wegens onenigheid met de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) voorlopig geen gevechten in Nederland organiseren. De kickboksbond was het niet eens met enkele regels van de VA, waaronder die over dopingstraffen.

Levi Rigters won in 2020 een zwaargewichttoernooi bij GLORY. Levi Rigters won in 2020 een zwaargewichttoernooi bij GLORY. Foto: GLORY

Verhoeven beschouwt Rigters als toekomstig wereldkampioen

De 26-jarige Rigters wordt door onder andere Verhoeven als mogelijk toekomstig wereldkampioen beschouwd. De Amsterdammer veroverde eerder de kampioensriem van de Nederlandse bond Enfusion, voordat hij in 2020 overstapte naar GLORY.

Rigters won bij GLORY drie van zijn vier partijen. Zijn enige nederlaag was tegen Tarik Khbabez, een partij die hij met slechts tien dagen voorbereidingstijd aannam.

Ben Saddik is een veteraan binnen GLORY. De Antwerpenaar vocht achttien keer eerder voor de bond (elf zeges en zeven nederlagen).

Dat hadden veel meer gevechten kunnen zijn als hij niet met allerlei problemen te maken kreeg. Ben Saddik herstelde driemaal van schildklierkanker, werd op doping betrapt, zat enige tijd in de gevangenis wegens mogelijke verkoop van illegale cryptotelefoons en kampte met blessures.