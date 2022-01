De Nederlandse zaalvoetballers zijn vrijdag uitgeschakeld in de groepsfase van het EK. Oranje, dat aan een gelijkspel genoeg had om de kwartfinales te halen, gaf in Amsterdam tegen Servië een 2-0-voorsprong weg en verloor met 2-3

Jordany Martinus zette Nederland al na twee minuten op voorsprong en twee minuten na rust verdubbelde Yoshua St. Juste de marge. Servië scoorde daarna drie keer in zes minuten en pakte zo de leiding. Vijf minuten voor tijd kreeg Oranje via Saïd Bouzambou een uitgelezen kans om Nederland naast Servië te zetten, maar hij schoot naast uit een strafschop.

Oranje was het EK begonnen met een knappe 3-2-overwinning op Oekraïne en verloor zondag het tweede groepsduel met 4-1 van wereldkampioen Portugal. De Portugezen, die vrijdag met 1-0 wonnen van Oekraïne, gaan als groepswinnaar door naar de kwartfinales. Oekraïne eindigt als tweede in groep A.

Een plek bij de laatste acht zou een stunt zijn geweest voor Oranje, dat als nummer 36 van de wereld de underdog was in de poule. De Serviërs staan vijftiende op de mondiale ranglijst en ook Portugal (vierde) en Oekraïne (twaalfde) staan aanmerkelijk hoger.

Tijdens de interland in de Ziggo Dome, dat plaats heeft voor tienduizend toeschouwers, waren 1.250 fans aanwezig. Omdat de coronamaatregelen het niet toelaten dat er na 22.00 uur nog publiek aanwezig is bij stadions, moesten zij officieel een paar minuten voor het eindsignaal de zaal verlaten, maar dit werd niet gedaan. Het was de eerste keer dit toernooi dat er publiek aanwezig was bij een wedstrijd van Oranje.

Zware teleurstelling bij Mohamed Attaibi na de uitschakeling van de Nederlandse zaalvoetballers op het EK. Foto: Getty Images

Oranje had kwartfinaleticket voor het grijpen

Oranje begon ijzersterk aan de wedstrijd en pakte brutaal het initiatief tegen de Serviërs. Martinus werd al na twee minuten alleen voor het doel gezet en tikte de bal met de punt van zijn schoen binnen.

Via St. Juste werd het kort na rust 2-0. Het broertje van oud-Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste haalde van afstand uit en zag de bal via een Servisch been in het doel rollen.

Daarna ging het in een paar minuten helemaal mis voor de ploeg van bondscoach Max Tjaden. Uit een volley maakte de 36-jarige Slobodan Rajcevic 2-1, door knullig balverlies werd het gelijk en uit een fraaie Servische aanval stond het opeens 2-3.

Oranje wist zich daarna te herpakken en kreeg vijf minuten voor tijd uit een penalty de kans om gelijk te maken. Bouzambou schoot echter via de paal naast. Ook in de slotfase kreeg Nederland nog een goede mogelijkheden om te scoren. Tevfik Ceyar raakte in de laatste minuut de paal en een seconde na de zoemer viel de bal wél binnen, maar toen was het al te laat.