Nyck de Vries is vrijdag uitstekend begonnen aan het Formule E-seizoen. De titelverdediger pakte, net als vorig jaar, de zege op het stratencircuit van het Saoedische Al Diriyah.

De 26-jarige De Vries begon als derde aan de eerste race van het seizoen en maakte bij de start al direct een positie goed. Halverwege de 'E-Prix' ging hij ook Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne voorbij, waarna hij op overtuigende wijze naar de zege reed. Door zijn zege is De Vries automatisch de eerste kampioenschapsleider van het jaar.

De Vries kampte aan het begin van het raceweekend nog met technische problemen. Tijdens de eerste vrije training van donderdag moest hij zijn auto met mankementen aan de kant zetten, waardoor hij lange tijd niet kon rijden.

Voormalig Formule 1-coureur Vandoorne eindigde nog wel als tweede. Jake Dennis completeerde het podium. Robin Frijns, de andere Nederlander die uitkomt in de Formule E, moest genoegen nemen met de zestiende plek.

De Vries was in gesprek met Formule 1-teams

De Vries, die nu in zijn loopbaan drie Formule E-races heeft gewonnen, werd vorig jaar de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule E. Het was pas zijn tweede seizoen in de elektrische raceklasse.

Mede dankzij zijn goede prestaties in de Formule E werd De Vries eind vorig jaar in verband gebracht met een overstap naar de Formule 1. De Friese coureur, die al testrijder is bij het F1-team van Mercedes, was naar verluidt in gesprek met Alfa Romeo en Williams, maar die kozen voor andere namen.

De Formule E-coureurs komen zaterdag opnieuw in actie in Al Diriyah. Om 18.00 uur staat de tweede race van het seizoen op het programma.