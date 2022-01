Botic van de Zandschulp komt in de aanloop naar het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam niet meer in actie. De beste tennisser van Nederland heeft zich vrijdag afgemeld voor het indoortoernooi van Montpellier, waar Tallon Griekspoor volgende week wel actief is.

Vorige week gaf de 26-jarige Van de Zandschulp al te kennen dat hij zich vanwege zijn volle schema mogelijk zou terugtrekken voor het toernooi in het zuiden van Frankrijk. "Ik moet kijken of ik ga spelen, even kijken hoe ik thuis aankom. Anders is het een lange reeks", zei Van de Zandschulp.

De nummer 57 van de wereld, die een week geleden werd uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open, heeft na het toernooi van Rotterdam ook de toernooien van Doha en Dubai op zijn planning staan. Daarna volgen de Davis Cup en de toernooien van Indian Wells en Miami.

De 25-jarige Griekspoor doet wel mee in Montpellier. De mondiale nummer 62 kampte tijdens de eerste weken van het jaar met een teenblessure, maar is fit genoeg om aan het indoorseizoen te beginnen.

Zowel Van de Zandschulp als Griekspoor heeft van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard ontvangen voor het ABN AMRO-toernooi, dat maandag 7 februari begint.