Kimi Räikkönen heeft een nieuwe baan gevonden na zijn afscheid van de Formule 1. De Fin, die eind vorig jaar in Abu Dhabi zijn 349e en laatste Grand Prix reed, stapt over naar de motorcross. Hij is de nieuwe teambaas van het fabrieksteam van Kawasaki in de MXGP, de hoogste klasse in de sport.

"Het is geen geheim dat motorcross al jarenlang een van mijn grootste passies is. Maar dit team is niet bepaald wat je noemt een hobby. Dit is serieus werk. We zijn heel gefocust en streven ernaar zo goed mogelijk te zijn", zegt Räikkönen over zijn nieuwe functie.

Romain Febvre is de kopman in het team van Kawasaki. De Fransman werd in 2015 wereldkampioen en was ook vorig jaar lange tijd op weg naar de titel, maar werd in de laatste race voorbijgestreefd door Jeffrey Herlings.

Räikkönen liet vlak voor zijn laatste Formule 1-race in Abu Dhabi in december nog weten geen idee te hebben wat hij in de toekomst ging doen. "We gaan wel zien wat de toekomst brengt, ik heb voor nu geen plannen. Dat wil ik ook niet. Ik wil vooral minder hectiek."

De 42-jarige Räikkönen was van 2001 tot en met 2009 en van 2012 tot en met 2021 actief in de Formule 1. In 2007 pakte hij in zijn Ferrari de wereldtitel. Räikkönen won in totaal 21 Grands Prix en stond 103 keer op het podium.