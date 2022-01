Sportkoepel NOC*NSF wil het thema grensoverschrijdend gedrag met voorlichtingssessies onder de aandacht brengen van topsporters. Die zullen gaan over verschillende onderwerpen op het gebied van integriteit in de sport, zoals matchfixing en doping.

"Het gaat namelijk om verantwoord ontwikkelen om uiteindelijk eervol te presteren", schrijft de koepel donderdag in een verklaring. In de sessies is ook aandacht voor plekken waar misstanden gemeld kunnen worden en waar hulp beschikbaar is.

Topsporters (en ook aankomende topsporters) kunnen eerst een korte digitale cursus krijgen. Daarna volgt een meer inhoudelijke training met het eigen team. "Deze bewustwording zorgt ervoor dat sporters beter in staat zijn om in hun omgeving grensoverschrijdend gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken", aldus NOC*NSF.

"Om voor de toekomst een goed fundament neer te leggen, zie ik deze voorlichting voor (aankomende) topsporters daarom als een goede stap die bijdraagt aan een veilig sportklimaat", aldus technisch directeur Maurits Hendriks. Sportbonden kunnen de komende jaren een beperkt aantal van deze trainingen kosteloos organiseren.

In verschillende sporten is de afgelopen jaren sprake geweest van misstanden. Zo zijn talrijke turnsters slachtoffer geweest van psychische en ook fysieke mishandeling door coaches. Velen hebben hier tot op de dag van vandaag nog last van. Vorig jaar kwam ook grensoverschrijdend gedrag in het topsportcentrum van de triatlonbond aan het licht.