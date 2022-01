Beitske Visser komt komend seizoen met de W Series niet in actie op Circuit Zandvoort. De organisatie van de raceklasse voor vrouwen heeft donderdag de kalender voor dit jaar bekendgemaakt. Daarop ontbrak het circuit in de badplaats.

Vorig jaar was de W Series nog opgenomen in het voorprogramma van de Grand Prix van Nederland. Op de kalender van 2022 staan acht raceweekeinden gepland, met onder meer vijf nieuwe circuits.

Het onlangs aangelegde circuit rond het Hard Rock Stadium in Miami in de Verenigde Staten, waar ook de Formule 1 in actie zal komen, vormt in het weekend van 6 tot en met 8 mei de seizoensopener.

Circuit de Barcelona-Catalunya in Barcelona, Paul Ricard in Frankrijk, Suzuka in Japan en Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico zijn ook nieuw. Silverstone in het Verenigd Koninkrijk, de Hungaroring in Boedapest en Circuit of The Americas in Austin keren terug op de kalender.

"We hebben altijd onze intentie uitgesproken om van de serie een echte wereldwijde beweging te maken, en deze kalender is de volgende stap om dat te bereiken", zei W Series-topvrouw Catherine Bond Muir.

"Vorig jaar zijn we een baanbrekend partnerschap aangegaan met de Formule 1 en onze getalenteerde vrouwelijke coureurs hebben bewezen dat ze thuishoren op het grootste podium van de autosport."

De W Series is bedoeld om vrouwelijke coureurs de kans te geven op te klimmen naar de Formule 1. Sinds de Italiaanse Lella Lombardi in 1976 heeft er geen enkele vrouw meer een Grand Prix gereden.