Jacco Verhaeren schaart Ranomi Kromowidjojo in een rijtje met Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn, de Nederlandse zwemkampioenen van de Spelen van 2000 en 2004. De geboren Groningse, die drie keer olympisch kampioene werd, maakte donderdag bekend dat ze stopt.

"Willekeurige volgorde. Ze staat fier in dat rijtje. Ranomi heeft in onze sport alles bereikt wat je kan bereiken, zowel in teamverband als individueel", zegt Verhaeren op de terugweg van een bezoek aan Parijs. De 52-jarige Brabander werkt sinds vorig jaar als directeur bij de Franse zwembond. Als coach en technisch directeur bij de Nederlandse bond leidde hij Van den Hoogenband, De Bruijn en Kromowidjojo naar hun olympische successen.

Kromowidjojo stelde haar oud-coach Verhaeren eerder deze week persoonlijk op de hoogte van haar besluit te stoppen. "Heel sympathiek van haar", vindt Verhaeren. "Ze is 31 jaar en helemaal onverwacht kwam het niet, al was ze nog steeds goed aan het zwemmen. Ze kan terugkijken op een prachtige carrière. Haar gave was dat ze zich ergens volledig op kon focussen en kon omgaan met de druk en verwachtingen."

"In finales kon ze daardoor altijd net iets meer. Daar was ze een meester in. Vlak voor de start van haar eerste olympische finale in Londen probeerde ik haar nog wat informatie mee te geven. Maar ze keek me aan en zei: 'Probeer je me nou zenuwachtig te maken?' Ze was volledig gefocust. Toen dacht ik: ik kan mijn mond houden, het werk is gedaan, ze is er klaar voor."

Ranomi Kromowidjojo en Jacco Verhaeren in 2012. Ranomi Kromowidjojo en Jacco Verhaeren in 2012. Foto: ANP

'In 2012 klopte zo'n beetje alles'

Verhaeren kreeg Kromowidjojo onder zijn hoede toen ze als zeventienjarige verhuisde van het Groningse dorp Sauwerd naar Eindhoven. "Ze kwam van een kleine club en je zag direct dat ze talent had, maar er viel nog veel te winnen. Vooral door meer te trainen en ondertussen te schaven aan haar techniek en skills. Met haar starts, keerpunten en onderwatertechniek is ze de beste ter wereld geworden."

Na het goud met de estafetteploeg (4x100 meter) op de Spelen van 2008 in Peking werd Kromowidjojo vier jaar later de 'zwemkoningin' van Londen door de 50 en 100 meter vrije slag te winnen.

"In 2012 klopte zo'n beetje alles", zegt Verhaeren, die de zwemster roemt om haar mentale kracht. "Die sterke mentaliteit heeft ze van huis uit meegekregen en ook van haar eerste trainster, Jeanet Mulder. Als Ranomi een keuze maakt, dan staat ze daar achter, ongeacht welke obstakels ze tegenkomt. Daar heb ik haar altijd om bewonderd."