(Oud-)zwemmers en coaches hebben lovende woorden voor Ranomi Kromowidjojo, nadat de drievoudig olympisch kampioene donderdag bekendmaakte per direct te stoppen met zwemmen. De 31-jarige Groningse wordt door tal van concurrenten een voorbeeld genoemd.

"Dank voor alle mooie momenten. Je was een bron van inspiratie voor me", schrijft Pernille Blume op Instagram. De Deense pakte op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud op de 50 meter vrij in een race waarin Kromowidjojo als zesde eindigde.

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal noemt Kromowidjojo een "geweldig racevoorbeeld". "Ik ga je missen", voegt de olympisch kampioene van 2016 daaraan toe.

Het afscheid van Kromowidjojo komt niet als een verrassing. Ze twijfelde er na de Spelen in Tokio al openlijk over of ze door moest gaan, en nu is haar imposante loopbaan dus voorbij. De meervoudig wereldkampioene behoorde jarenlang tot de absolute wereldtop en werkte samen met de trainers Jeanet Mulder, Christiaan Sloof, Jacco Verhaeren, Marcel Wouda en Patrick Pearson.

"Elke meter zwom zij met veel toewijding en focus", vertelt Pearson, die Kromowidjojo coachte tijdens de Spelen van Rio en Tokio. "Ze gebruikte de kennis, kunde en haar eigen ervaringen om vijftien jaar lang de absolute top te bereiken en daar te blijven. Ik heb genoten van het plezier dat zij daarbij had."

'Je blijft een icoon'

Kromowidjojo beleefde al vroeg in haar carrière haar hoogtepunt door op 21-jarige leeftijd twee keer goud te winnen bij de Spelen van Londen. Ze was daarmee een van de succesvolste sporters in de Britse hoofdstad.

"Ranomi bracht met haar sportprestaties en optimisme heel zwemmend en sportminded Nederland in vervoering", vertelt Pearson. "Het was een eer om met haar samen te mogen werken."

Als zeventienjarige veroverde Kromowidjojo al haar eerste olympische titel. In Peking zwom ze met Marleen Veldhuis, Inge Dekker en Femke Heemskerk naar goud op de 4x100 meter en vier jaar later was er voor de Nederlandse vrouwen zilver op dat onderdeel in Londen. "Bijzonder carrière, bijzondere trainings- en racepartner en bijzondere vrouw", schrijft Heemskerk over haar oud-teamgenoot.

Inge de Bruijn, die met vier keer olympisch zwemgoud (drie keer in 2000 en een keer in 2004) gezien kan worden als haar voorganger, noemt het afscheid van 'Kromo' een "groot gemis voor de zwemwereld". "Maar je blijft een icoon met geweldige prestaties."