Ranomi Kromowidjojo zet per direct een punt achter haar loopbaan, zo heeft de drievoudig olympisch zwemkampioene donderdag bekendgemaakt.

"Na zestien jaar topsport is mijn professionele zwemcarrière helemaal af. Zwemmen zal altijd mijn passie blijven, maar nu niet meer op professioneel niveau. Ik heb altijd geweten dat er meer is dan topsport en dat het een onderdeel is van een groter geheel", schrijft de 31-jarige Kromowidjojo op Instagram.

"Ik heb zoveel meer bereikt dan ik ooit had durven dromen! Dankzij al die jaren topsport weet ik dat je tot veel meer in staat bent dan je zelf denkt, onder andere door de juiste gedachten te hebben. En ik ben er ook van overtuigd dat deze ervaringen mij nu ook geen helpen met mijn volgende uitdaging om anderen te inspireren."

Het afscheid van Kromowidjojo zat er al een beetje aan te komen, want de Groningse twijfelde na de Olympische Spelen in Tokio al openlijk of ze door moest gaan. Ze kondigde aan tijdens de Kerstdagen een knoop over haar toekomst door te hakken.

Haar sterke optreden bij de WK kortebaan in december heeft haar niet kunnen overtuigen om door te gaan tot en met de Spelen van 2024 in Parijs. Kromowidjojo eindigde het toernooi in Abu Dhabi met zes medailles, waaronder goud op de 50 meter vlinderslag en de 4x50 meter wisselslag gemengd.

Kromowidjojo is de tweede topzwemster in korte tijd die besluit te stoppen. Generatiegenoot Femke Heemskerk zette eind vorig jaar na de International Swimming League (ISL) een punt achter haar loopbaan.