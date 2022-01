Ranomi Kromowidjojo heeft per direct een punt achter haar loopbaan gezet. De topzwemster, die in haar loopbaan onder meer drie olympische titels veroverde, vindt het na al die jaren mooi geweest.

"Na zestien jaar topsport is mijn professionele zwemcarrière helemaal af. Zwemmen zal altijd mijn passie blijven, maar nu niet meer op professioneel niveau. Ik heb altijd geweten dat er meer is dan topsport en dat het een onderdeel is van een groter geheel", schrijft de 31-jarige Kromowidjojo donderdag op Instagram.

"Ik heb zo veel meer bereikt dan ik ooit had durven dromen. Dankzij al die jaren topsport weet ik dat je tot veel meer in staat bent dan je zelf denkt, onder andere door de juiste gedachten te hebben. En ik ben er ook van overtuigd dat deze ervaringen mij nu ook gaan helpen met mijn volgende uitdaging om anderen te inspireren."

Het afscheid van Kromowidjojo zat er al een beetje aan te komen, want de Groningse twijfelde na de Olympische Spelen in Tokio openlijk of ze door moest gaan. Ze kondigde aan tijdens de kerstdagen een knoop over haar toekomst door te hakken.

Haar sterke optreden bij de WK kortebaan in december heeft Kromowidjojo er niet van kunnen overtuigen dat ze door moet gaan tot en met de Spelen van 2024 in Parijs. Kromowidjojo eindigde het toernooi in Abu Dhabi met zes medailles, waaronder goud op de 50 meter vlinderslag en de 4x50 meter wisselslag gemengd.

Kromowidjojo is de derde topzwemmer in korte tijd die besluit te stoppen. Haar vriend en olympisch kampioen openwaterzwemmen Ferry Weertman kondigde begin december zijn afscheid aan. Femke Heemskerk zette eind vorig jaar na de International Swimming League (ISL) een punt achter haar loopbaan.

Ranomo Kromowidjojo veroverde in 2008 met de 'Golden Girls' haar eerste olympische titel. Ranomo Kromowidjojo veroverde in 2008 met de 'Golden Girls' haar eerste olympische titel. Foto: Getty Images

Kromowidjojo groeide snel uit tot topzwemster

De piek in de carrière van Kromowidjojo kwam al vroeg in haar loopbaan. Als een van de vier 'Golden Girls' - zij, Heemskerk, Marleen Veldhuis en Inge Dekker - veroverde 'Kromo' bij de Olympische Spelen van 2008 op achttienjarige leeftijd olympisch goud op de 4x100 meter vrij.

Vier jaar na haar eerste olympische succes piekte Kromowidjojo op de Spelen van 2012 in Londen ook individueel, met goud op de 50 en 100 meter vrij. Op de 4x100 meter vrij moesten de estafettezwemsters, die in de jaren daarvoor alles wonnen wat er te winnen viel, in de Engelse hoofdstad genoegen nemen met zilver.

Met drie olympische titels op zak werd er altijd veel verwacht van Kromowidjojo, maar het succes van Londen kon ze niet meer herhalen. De Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werden voor de hele Nederlandse zwemploeg een deceptie.

Afgelopen zomer in Tokio veroverde Kromowidjojo eveneens geen medailles, al noemde de tweevoudig Sportvrouw van het Jaar (2011 en 2012) haar vierde plek op de 50 meter vrije slag "de mooiste vierde plek" uit haar loopbaan.

Naast vier olympische medailles veroverde Kromowidjojo onder meer zeventien wereldtitels (veertien op de kortebaan) en 24 Europese titels (achttien op de kortebaan).