De Nederlandse handballers blikken woensdag na de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië met een positief gevoel terug op het succesvolste EK ooit. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson hoopt dat de tiende plaats het startpunt is van een succesvolle periode.

"Ik ben vooral trots dat we mooi handbal hebben laten zien en daarmee ook nog eens punten hebben gepakt", zei hoekspeler Rutger ten Velde tegen Ziggo Sport. "Je zag het ook aan de toeschouwers op het einde. Iedereen stond voor ons te klappen."

De handballers kwamen ondanks een groot aantal coronagevallen binnen de ploeg op het toernooi in Hongarije voor het eerst door de eerste groepsfase. Er werd alleen verloren van olympisch kampioen Frankrijk en wereldkampioen Denemarken.

"Je wist van tevoren dat Frankrijk en Denemarken nog een of twee maatjes te groot zijn", vervolgde cirkelspeler Samir Benghanem. "Uiteindelijk hebben we hier als ploeg en individueel een geweldig toernooi neergezet."

"Het is doordat we zelden compleet zijn geweest lastig om te zeggen hoe goed we in vergelijking met andere landen zijn", aldus opbouwer Dani Baijens. "Maar ik denk dat we ons wel echt hebben laten zien."

De Nederlandse handballers sloten het EK af met een gelijkspel tegen Kroatië. De Nederlandse handballers sloten het EK af met een gelijkspel tegen Kroatië. Foto: Getty Images

'Volle sporthal in Nederland zou mooi zijn'

"We hopen nu richting het WK de vruchten te plukken van wat we hier hebben neergezet", vervolgde Benghanem ambitieus. "Hopelijk kunnen we een soort sneeuwbaleffect creëren. Daarna moeten we ook naar de Spelen van 2028 kijken."

De Nederlandse handballers stonden lang in de schaduw van de vrouwenploeg, die al jaren tot de wereldtop behoort. De mannen speelden in 2020 pas hun eerste EK en stonden meer dan vijftig jaar geleden één keer op het WK.

"De dames zijn de afgelopen jaren wereldkampioen geworden en staan op die manier nog wel boven ons. Maar ik hoop dat we er steeds meer naar toe kunnen groeien", aldus Baijens, die zich dit jaar met de mannen hoopt te plaatsen voor het WK in 2023.

"We hopen dat we de lijn door kunnen trekken. Het gaan ons er vooral om dat de sporthal een keer vol zit als we dadelijk weer in eigen land spelen. Dat zouden we mooi vinden en hopelijk hebben we dat hier kunnen bewerkstelligen."