De Nederlandse handballers zijn op het EK in Hongarije en Slowakije als tiende geëindigd. Het afsluitende groepsduel met Kroatië eindigde woensdag in 28-28.

Nederland wist voor het begin van de wedstrijd al dat het kansloos was voor een vervolg in het toernooi. Alleen bij verlies van IJsland had er mogelijk nog gespeeld mogen worden om de vijfde plaats, maar dat gebeurde niet.

Tegen het eveneens al uitgeschakelde Kroatië maakte Nederland er niettemin een boeiend gevecht van. De partij in Boedapest ging constant gelijk op. Halverwege stond Oranje, waar Edwin Kippers de met corona besmette bondscoach Erlingur Richardsson verving, met 15-13 voor.

Die nipte voorsprong verdween vroeg in de tweede helft en vanaf 19-19 nam Kroatië het initiatief. In de allerlaatste seconde sleepte Nederland alsnog een remise in de wacht tegen de wereldkampioen van 2003.

De late gelijkmaker kwam op naam van Luc Steins, die met zes treffers topscorer werd voor Oranje. Tom Jansen was goed voor vijf goals.

Luc Steins tekende in de laatste seconde voor de 28-28-eindstand. Foto: ANP

Succesvol EK ondanks besmettingen

Nederland werd dit EK geplaagd door veel coronabesmettingen. Daardoor kon er nauwelijks op volle sterkte worden gespeeld en moesten er vervangers worden opgeroepen.

Toch kan de ploeg terugkijken op een succesvol toernooi. Nederland deed pas voor de tweede keer mee aan een EK en haalde voor het eerst de hoofdronde. Van Hongarije, Portugal en Montenegro werd gewonnen, al was dat niet genoeg voor een plaats bij de beste zes.

De halve finales en de wedstrijd om de vijfde plaats worden vrijdag gespeeld. Zondag volgen het duel om het brons en de eindstrijd in Boedapest.