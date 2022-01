Badr Hari krijgt bij het eerstvolgende evenement van GLORY kans op revanche tegen Arek Wrzosek. De 37-jarige kickbokser verlengde zijn contract bij de organisatie woensdag met meerdere jaren.

Het gevecht tussen Hari en Wrzosek vindt op 19 maart plaats in het Belgische Hasselt, niet ver over de grens bij Maastricht. In september leed Hari nog een pijnlijke nederlaag tegen Wrzosek. De Amsterdamse Marokkaan was aan de winnende hand, maar ging knock-out door een highkick van de Pool.

GLORY maakt niet bekend hoeveel jaar het nieuwe contract loopt. "We zijn verheugd dat het contract met Badr Hari is verlengd en dat we onze fans een gevecht en een rematch gaan geven waar ze al maanden om vragen", zegt voorzitter Scott Rudmann van GLORY. "Voor zowel Wrzosek als Hari staat er veel op het spel ​​in dit gevecht. Het belooft dan ook een memorabele avond te worden."

Hari hoopt in maart een einde te maken aan een reeks nederlagen. Sinds de voormalige K1-kampioen in 2016 voor GLORY tekende, boekte hij geen enkele officiële zege. Hari verloor viermaal, waaronder twee keer door een blessure tegen wereldkampioen Rico Verhoeven, en moest zijn enige zege (op Hesdy Gerges) inleveren na een positieve dopingtest.

Badr Hari in GLORY December 2016: moet door een armblessure opgeven tegen Rico Verhoeven

Maart 2018: wint op punten van Hesdy Gerges, maar wordt op doping betrapt

December 2019: moet door een beenblessure opgeven tegen Rico Verhoeven

December 2020: gaat met gebroken neus knock-out tegen Benjamin Adegbuyi

September 2021: gaat knock-out door highkick tegen Arek Wrzosek

Maart 2022: herkansing tegen Arek Wrzosek

GLORY voor het eerst sinds 2019 buiten Nederland

Dopingmaatregelen zijn naar verluidt ook de reden dat GLORY voor het eerst sinds 2019 weer een evenement buiten Nederland organiseert. De sport heeft in Nederland de meeste fans, wat al tweemaal een vrijwel uitverkochte GelreDome opleverde.

Volgens De Telegraaf kon GLORY het niet eens worden met de Nederlandse Vechtsportautoriteit (NVA) over de dopingregels. De NVA wil dopingzondaars voor vier jaar schorsen en GLORY zou die straf te zwaar vinden.

Aanvankelijk was het de planning van GLORY om in februari opnieuw een evenement in het Arnhemse GelreDome te organiseren, maar dat gaat niet door.