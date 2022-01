De organisatie van het EK zaalvoetbal hoopt vrijdag publiek te mogen ontvangen bij de wedstrijden in Groningen en Amsterdam. Nederland speelt die dag de laatste en beslissende groepswedstrijd tegen Servië in de Ziggo Dome.

"We zijn inmiddels gewend aan een toernooi zonder publiek, maar we waren voorbereid op een EK mét publiek", aldus een woordvoerder van de organisatie in afwachting van de mogelijke versoepelingen. Er zou bij binnenevenementen met een verplichte zitplaats een limiet van 1.250 bezoekers gaan gelden.

"Afhankelijk van de maatregelen gaan we alle vrijwilligers nu extra inzetten, onder meer voor de horeca. We hopen dat de maatregelen zo gunstig mogelijk uitpakken: hoe meer mensen naar binnen mogen, hoe beter", vervolgt ze.

Bij de twee wedstrijden van woensdag in MartiniPlaza in Groningen zal sowieso nog geen publiek zijn. "Dat wordt waarschijnlijk te kort dag, ook omdat we nu nog niet weten onder welke voorwaarden de deuren weer open mogen en hoeveel mensen er naar binnen mogen."

Het EK in Groningen en Amsterdam begon vorige week zonder publiek. Oranje startte het toernooi met een zege op Oekraïne (3-2) en verloor daarna van wereldkampioen Portugal (1-4). Mogelijk volstaat vrijdag een gelijkspel tegen Servië om de kwartfinales te halen.

Mogelijk zijn er toch bezoekers welkom bij het ABN AMRO-toernooi. Mogelijk zijn er toch bezoekers welkom bij het ABN AMRO-toernooi. Foto: Getty Images

ABN AMRO-toernooi mogelijk toch met publiek

De organisatie van het ABN AMRO World Tennis Tournament overweegt begin volgende maand toch publiek toe te laten. Eerder maakten de organisatoren van het ATP-toernooi nog bekend dat er vanwege de onzekerheid over de maatregelen sowieso geen publiek welkom zou zijn.

"We zouden het heel fijn vinden om publiek toe te laten, maar het hangt wel van een aantal factoren af", zegt een woordvoerder van het toernooi waarbij in Ahoy normaal gesproken zo'n tienduizend toeschouwers kunnen plaatsnemen.

"We zijn bijvoorbeeld benieuwd naar de eindtijd. We hebben iedere avond een mooie partij om 19.30 uur op het programma staan. Maar als na 22.00 uur geen publiek meer is toegestaan, moeten we de mensen wegsturen, terwijl misschien net de tiebreak van de derde set is begonnen."

Het grootste tennistoernooi van Nederland vindt plaats van 5 tot en met 13 februari. Wereldtoppers als Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás en Hubert Hurkacz hebben hun deelname toegezegd. De Rus Andrey Rublev verdedigt zijn titel in de havenstad.