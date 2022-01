Handballer Robin Schoenaker deed maandag zonder een minuut getraind te hebben mee in de EK-wedstrijd tegen Denemarken (35-23-verlies). De 26-jarige Arnhemmer testte als een van de eerste Nederlanders positief op corona en zat zes dagen in isolatie op zijn hotelkamer.

"Ik moest mijn ogen wel even dichtknijpen toen ik de zon buiten zag. Het leek ook wel eeuwen geleden dat ik meedeed in de eerste wedstrijd die we wonnen van Hongarije", zei Schoenaker na afloop van het duel in Boedapest tegen Ziggo Sport.

"De dagen op mijn hotelkamer waren lang. Ik heb veel geslapen, in bad gezeten en Netflix gekeken. Heb zelfs mijn werk gebeld om te zeggen dat ik wel wat kon doen op de laptop. Eerlijk gezegd had ik er niet meer op gerekend dat ik dit EK nog zou spelen. Van de Duitse ploeg wist ik dat er jongens tien dagen in isolatie zaten, dus de negatieve test van vandaag was een verrassing."

Opbouwspeler Schoenaker, die belangrijk is in de dekking, kreeg ruim een half uur speeltijd tegen wereldkampioen Denemarken.

"Ik ben helemaal kapot. Ik merkte al gauw dat mijn beenspieren die inspanning niet meer gewend waren. Toch wilde ik niet gewisseld worden. Het was voor mij een bonuswedstrijd en ik wilde het per se volhouden."

Denemarken was veel te sterk voor het verzwakte Oranje. Denemarken was veel te sterk voor het verzwakte Oranje. Foto: ANP

Sterspeler Steins worstelt met knieblessure

Ondanks de rentree van Schoenaker miste Oranje tegen het sterke Denemarken nog steeds acht spelers door een quarantaineperiode. Sterspeler Luc Steins bleef bovendien de hele wedstrijd op de bank, omdat hij te veel hinder ondervond van een knieblessure.

"Ik speelde de laatste wedstrijden al op één been", zei Steins tegen Ziggo Sport. "Het is niet slim om altijd over de grens te gaan, want anders loop je het gevaar er iets langdurig van te maken. Ik kon niet op de volle 100 procent spelen, dus heb ik een stapje terug gedaan. Hopelijk kan ik woensdag weer meedoen tegen Kroatië, maar dat bekijk ik dan wel."

Steins zag vanaf de kant dat Nederlands kansloos was tegen de Denen. Het was de tweede nederlaag voor Oranje in de hoofdronde, waardoor de halve finales buiten bereik zijn.

"We hadden een gehavende ploeg, maar de jongens die wel konden spelen, hebben zich laten zien; bij vlagen was het leuk handbal", aldus Steins. "Het is door al die besmettingen elke keer weer goochelen met de opstelling, maar we zien nu wel dat we ook in de breedte verder zijn dan we dachten en dat is goed voor de toekomst."