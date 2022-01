Tom Brady heeft mogelijk zondag de laatste wedstrijd van zijn indrukwekkende carrière gespeeld. De quarterback werd met de Tampa Bay Buccaneers door de Los Angeles Rams (30-27) uitgeschakeld in de play-offs.

Na afloop vertelde de teleurgestelde Brady dat hij minstens een maand wil gaan nadenken over de toekomst. Coach Bruce Arians zei niet verbaasd te zijn als Brady volgend seizoen niet terugkeert.

De Bucs verloren in de play-offs van de NFC in een sensationeel duel van de Rams. In het derde kwart stond de ploeg van Brady nog met 27-3 achter. Onder aanvoering van de ervaren quarterback kwamen de Bucs toch terug in de wedstrijd. Met nog 42 seconden te spelen maakte Leonard Fournette de gelijkmakende touchdown: 27-27.

In de resterende speeltijd wisten de Rams de beslissing te forceren. Kicker Matt Gay haalde in de slotseconden met een fieldgoal de laatste drie punten binnen.

Matt Gay schiet in de slotseconden de winnende punten binnen voor Los Angeles Rams. Foto: AFP

Brady noteert beste statistieken in lange carrière

Brady won een recordaantal van zeven Super Bowls. Vorig jaar leidde hij de ploeg uit Florida nog naar de eindzege.

Zijn contract loopt nog een jaar door. In het verleden zei Brady tot na zijn 45e door te willen spelen als hij goed zou blijven presteren. Maar zijn prestaties vormen het probleem niet.

Dit seizoen is de veteraan de quarterback met de beste passstatistieken in de NFL. Bij elkaar opgeteld noteerde hij dit seizoen 5.316 yards aan aangekomen passes, het grootste aantal in zijn lange NFL-carrière. Het resulteerde in 43 touchdowns.

De Rams spelen in de NFC-finale tegen San Francisco 49ers om een plek in de Super Bowl. In de AFC-finale strijden Cincinnati Bengals en Kansas City Chiefs om het andere ticket voor de finale van het NFL-seizoen.