Maureen Herremans heeft zondag bij indoorwedstrijden in het Franse Liévin het 22 jaar oude Nederlands record hink-stap-springen verbeterd.

De 25-jarige Herremans kwam tot een afstand van 13,21 meter. Het nationale indoorrecord stond sinds februari 2000 met 12,90 meter op naam van Karin Ruckstuhl.

Het Nederlands record outdoor staat op 13,51 meter en is al ruim tien jaar in handen van Brenda Baar.

Herremans, die vorig jaar voor het eerst Nederlands kampioen werd door 12,98 meter te springen, is nog ver verwijderd van de limiet voor de WK indoor in maart in Belgrado, die op 14,30 meter staat.

"Ik was heel zenuwachtig, maar dat ben ik altijd", zei de Brabantse. "Het was de eerste wedstrijd van dit seizoen en dan weet je niet zo goed waar je staat. Maar 13,21 meter is wel heel ver. Ik ben heel blij en ga dit eerst even laten bezinken."

