Er is geen enkele sprake van dat het Nederlands mannenteam zich terugtrekt van het EK handbal in Boedapest. Ondanks de golf van coronabesmettingen in de ploeg blijft Oranje stug doorgaan.

"Al is het wel aftellen nu", zegt technisch directeur Sjors Röttger van het handbalverbond NHV. "Nog twee wedstrijden te gaan en dan zijn we klaar en kunnen we alsnog terugkijken op een geslaagd toernooi, want dit team heeft enorme veerkracht getoond en is maar blijven verrassen."

Het mannenteam wist voor het eerst echt uit de schaduw te treden van de veel succesvollere handbalvrouwen door na knappe zeges op Hongarije en Portugal de hoofdronde van het EK te halen. Nooit eerder hoorden de mannen bij de beste twaalf van Europa.

In de groepsfase testten verschillende spelers al positief waardoor ze in isolate moesten, maar in de hoofdronde ging het ineens hard. Dagelijks komen er besmettingen bij en inmiddels staat de teller op twaalf positieve gevallen, waaronder twee keepers, bondscoach Erlingur Richardsson, topschutter Kay Smits en cirkelspeler Samir Benghanem.

"Het is allemaal niet eenvoudig en die nieuwe gevallen maken ons er niet vrolijker op", aldus Röttger. "Het is vooral mentaal zo zwaar, omdat het iedere dag weer afwachten is hoe de testen uitpakken. We hopen dat voor de wedstrijd tegen Denemarken op maandag een aantal besmette spelers negatief test en weer kan meedoen. Maar ik ga er van uit dat we ook weer vervangers moeten oproepen."

'Gelukkig is niemand ernstig ziek'

Röttger wil niemand verwijten maken. "Deze variant grijpt nu eenmaal heel snel om zich heen. En gelukkig is niemand in de ploeg ernstig ziek."

"Maar dit is natuurlijk geen mooi EK. Het is een 'COVID-EK'. We hebben niet gezien wat het team op volle sterkte had kunnen bereiken, maar wel gezien dat het Nederlands mannenteam in de breedte heel sterk is. We hebben spelers laten invliegen die moeiteloos het niveau oppikten. Dat is wel de winst van dit toernooi en daar is de bond heel trots op."

De handballers danken de progressie mede aan de goede opleiding in Nederland, meent de technisch directeur. "We leiden goed op en dat is de verdienste van de verenigingen en ook de BENE-League (de competitie met de sterkste clubs van Nederland en België) is een goede keus geweest."

"De weg naar de top is lang, maar op een gegeven moment lukt het en komt het eruit en dat is wat er nu gebeurt. Oogsten is niet vanzelfsprekend, maar dat doen de mannen nu wel."

Het duel met koploper Denemarken begint maandag om 18.00 uur. De nummer één en twee van groep I gaan naar de halve finales. Oranje is zo goed als kansloos voor een plek bij de laatste vier.