Het coronavirus blijft de Nederlandse handballers teisteren op het EK. Met sterspeler Kay Smits, Samir Benghanem, Jasper Adams en fysiotherapeut Robert Baardse is er sprake van vier nieuwe besmettingen binnen de selectie.

Het viertal is direct in isolatie gegaan. Bondscoach Erlingur Richardsson, die zaterdag al COVID-19 bleek te hebben, testte opnieuw positief en blijft ook nog in quarantaine.

De selectie van Oranje raakt steeds verder uitgedund, want de eerder besmette Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens, Bart Ravensbergen, Rutger ten Velde en keeperstrainer Gerrie Eijlers zitten ook nog in isolatie.

De 24-jarige Smits is de uitblinker van de Nederlandse handballers. Mede dankzij zijn vele treffers - hij is met 45 goals topscorer van het toernooi - schreef Oranje op het EK geschiedenis door de eerste groepsfase te overleven.

In de hoofdronde, waarin Nederland inmiddels is aanbeland, staan nog twee wedstrijden op het programma. Maandag is Denemarken de tegenstander en woensdag wordt tegen Kroatië gespeeld.

De nummer één en twee van de poule van zes landen gaan door naar de laatste vier. Nederland staat vierde. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om extra spelers op te roepen voor de laatste twee duels.

Stand groep I 1. Denemarken 3-6 (+15)

2. Frankrijk 3-4 (+7)

3. IJsland 3-4 (+5)

4. Nederland 3-2 (-7)

5. Montenegro 3-2 (-7)

6. Kroatië 3-0 (-13)