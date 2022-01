Handballer Thijs van Leeuwen kan nog niet helemaal geloven in welke achtbaan hij zich sinds vrijdag bij Oranje begeeft. De keeper, normaal gesproken geen selectielid, werd in allerijl naar het EK in Boedapest gevlogen vanwege de vele coronabesmettingen bij de Nederlandse ploeg en stond zaterdagavond onder de lat in de wedstrijd tegen Montenegro (34-30).

"Gisteren zat ik nog op mijn werk en werd ik om 11.00 uur gebeld of ik hiernaartoe kon komen. Ik heb toen alles uit mijn handen laten vallen en ben hierheen gekomen", zei de wat beduusde Van Leeuwen, die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, in gesprek met Ziggo Sport.

In totaal zitten er nu acht spelers en leden van de technische staf in isolatie bij Oranje. Na Rutger ten Velde, Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen bleken zaterdag ook bondscoach Elingur Richardsson (sneltest was positief, PRC-test was negatief) en keeperstrainer Gerrie Eijlers besmet.

De nood bij de doelmannen was zo hoog dat zelfs keeperstrainer Eijlers dit EK speeltijd kreeg. Tegen Montenegro moest Van Leeuwen de meubelen redden onder de lat en dat deed hij met verve. Na de laatste seconde sprintten alle spelers van Nederland naar de 'noodoplossing onder de lat' om hem te bedanken.

162 Bekijk de EK-zege van de Nederlandse handballers op Montenegro

'Ik heb mijn laptop bij me om te werken'

Van Leeuwen kreeg weinig mee van wat er zich tijdens de wedstrijd afspeelde, zodat hij zich zoveel mogelijk op zichzelf kon focussen. "Het scorebord heb ik de hele wedstrijd niet eens gezien. Ik stond versteld dat iedereen naar me toekwam. Ik was daar totaal niet mee bezig en dacht: wat is dit? Echt onvoorstelbaar."

Hoewel Van Leeuwen door zijn ploeggenoten wordt gezien als reddende engel, kan hij zich in Boedapest niet volledig op het handbal focussen. De tweevoudig international, in het dagelijks leven medisch ontwerper, zal zich ook op het EK met zijn werk moeten bezighouden.

"Ik ontwerp schedelimplantaten. We hebben te dealen met operatiedata, dus dat is niet zo makkelijk. Daarom heb ik een laptop bij me, zodat ik hier en daar in de rustperiodes wat voor mijn werk kan doen. Dat kan niet anders", aldus Van Leeuwen.

Door de overwinning op Montenegro houdt Nederland nog een kans op een plek in de halve finales. De ploeg van Richardsson staat nu op de vierde plek in de groep van zes en alleen de bovenste twee ploegen gaan door naar de halve eindstrijd. Oranje speelt nog tegen Denemarken (maandag) en Kroatië (woensdag).