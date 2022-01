De Nederlandse handballers hebben zaterdag ondanks tal van afwezigen door het coronavirus de eerste overwinning geboekt in de hoofdronde van het EK. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson, die er door de coronaperikelen zelf niet bij was, won in Boedapest met 34-30 van Montenegro.

Door de overwinning heeft Oranje nu twee punten uit drie wedstrijden en daarmee blijft een plek in de halve finales ver weg.

Er staan nog twee groepswedstrijden op het programma voor Nederland. Maandag is Denemarken de tegenstander, waarna de hoofdronde woensdag wordt afgesloten tegen Kroatië. De nummer één en twee gaan door naar de laatste vier.

De Nederlandse mannen worden al het gehele EK geplaagd door coronabesmettingen en dat kreeg op de ochtend voor de wedstrijd tegen Montenegro een vervolg. Ditmaal waren er positieve sneltesten voor bondscoach Richardsson en keeperstrainer Gerrie Eijlers, die door alle afwezigen ook speeltijd kreeg dit EK.

Een tweede test (een PCR-test) van Richardsson was zaterdagmiddag negatief, maar uit voorzorg ging de IJslander wel in quarantaine. Hij heeft milde klachten.

Stand Groep I 1. Frankrijk 2-4 (+15)

2. Denemarken 2-4 (+13)

3. IJsland 2-2 (-3)

4. Nederland 3-2 (-7)

5. Montenegro 3-2 (-7)

6. Kroatië 2-0 (-11)

Foto: Getty Images

Onervaren Van Leeuwen maakt indruk

Met de twee nieuwe gevallen kwam het aantal afwezigen door corona op acht voor het duel met Montenegro. De spelers Rutger ten Velde, Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen zaten al in isolatie.

Met assistent-bondscoach Edwin Kippers als eindverantwoordelijke op de bank in de MVM Dome in Boedapest speelde het gelegenheidsteam van Oranje verrassend goed tegen Montenegro.

Kay Smits was met negen treffers opnieuw topscorer en Luc Steins en Tommie Falke scoorden ieder zes keer. De absolute sensatie was keeper Thijs van Leeuwen, die pas vrijdag was ingevlogen met nauwelijks interlandervaring. Hij werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.