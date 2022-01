Anish Giri heeft zaterdag zonder te spelen zijn partij in de zevende ronde van Tata Steel Chess gewonnen. Zijn Russische tegenstander Daniil Dubov kwam niet opdagen omdat hij geen mondkapje wilde dragen.

De 25-jarige Dubov was door de toernooileiding gevraagd met een mondkapje op te spelen, omdat iemand in zijn naaste omgeving besmet was geraakt met het coronavirus. Dit uit veiligheid voor zijn tegenstander Giri, aldus de organisatie van het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Dubov gaf aan dat hij principieel niet met een mondkapje wil spelen en liet verstek gaan bij aanvang van de partij. De Moskoviet testte zaterdagmiddag overigens negatief bij een sneltest. De uitslag van de PCR-test die eveneens bij hem was afgenomen, is nog niet bekend.

Giri krijgt zodoende een punt cadeau en klimt voorlopig naar de vierde plaats. De partijen in de zevende ronde staan op het punt van beginnen.

Tata Steel Chess werd vorig jaar gewonnen door Jorden van Foreest. De Nederlander staat nu op een teleurstellende twaalfde plaats. Regerend wereldkampioen Magnus Carlsen gaat aan de leiding.