Het aantal coronagevallen in de EK-selectie van de Nederlandse handballers blijft toenemen. Ook bondcoach Erlingur Richardsson en de spelende keeperstrainer Gerrie Eijlers zijn besmet geraakt met het coronavirus, zo bleek zaterdag bij een testronde.

De besmettingen van Richardsson en Eijlers kwamen bij een zelftest aan het licht. Beiden zijn direct in isolatie gegaan. Assistent-bondscoach Edwin Kippers neemt in de wedstrijd tegen Montenegro, die zaterdag om 15.30 uur op het programma staat, de taken van Richardsson over.

Met de twee nieuwe besmettingen is het aantal besmette personen in de Nederlandse selectie opgelopen tot acht. Rutger ten Velde, Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen zaten al in isolatie.

Vooral de besmetting van Eijlers is problematisch voor Oranje. De keeperstrainer moest donderdag juist noodgedwongen in actie komen, omdat reservedoelman Schellekens besmet was geraakt. Een dag later testte ook eerste doelman Ravensbergen positief.

De doelmannen René de Knegt en Thijs van Leeuwen zijn inmiddels ingevlogen voor het toernooi, waarop Nederland na het duel met Montenegro van zaterdag ook nog tegen Denemarken (maandag) en Kroatië (woensdag) speelt.

De Nederlandse handballers plaatsten zich dinsdagavond voor het eerst in de historie voor de laatste twaalf op het EK. De ploeg van Richardsson speelde tegen regerend olympisch kampioen Frankrijk (24-34-verlies) de eerste wedstrijd in de hoofdronde.