Handballer Rutger ten Velde is vrijdag positief getest op het coronavirus. De linkerhoekspeler is de zesde speler van Oranje die tijdens het EK in isolatie moet.

Ten Velde testte vrijdagochtend nog negatief bij een sneltest, maar zijn PCR-test later op de dag liet zien dat hij wel degelijk besmet is met het coronavirus. Hij is daarna direct in isolatie gegaan.

Door de positieve test van Ten Velde stapelen de personele problemen voor bondscoach Erlingur Richardsson zich op. Ook Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen zitten momenteel in isolatie. Doelman Ravensbergen testte eerder op de dag positief op het coronavirus.

Omdat reservedoelman Schellekens donderdag besmet raakte, zat keeperstrainer Gerrie Eijlers op de bank bij de met 34-24 verloren wedstrijd tegen Frankrijk. René de Knegt en Thijs van Leeuwen zijn opgeroepen als vervanger van Ravensbergen.

De Nederlandse handballers plaatsten zich dinsdagavond voor het eerst in de historie voor de laatste zestien op het EK. De ploeg van Richardsson speelde tegen Frankrijk de eerste wedstrijd in de hoofdronde en neemt het deze maand nog op tegen Montenegro (22 januari), Denemarken (24 januari) en Kroatië (26 januari).

Van de zes landen in de hoofdronde gaan alleen de beste twee door naar de halve finales. Nederland nam geen punten uit de eerste groepsfase mee naar de hoofdronde en is door de nederlaag tegen Frankrijk zo goed als uitgeschakeld.