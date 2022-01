Freestyleskiester Isabelle Hanssen doet volgende maand niet mee aan de Olympische Winterpelen. De Nijmeegse heeft vrijdag bij de rechtbank in Utrecht een kort geding verloren dat ze had aangespannen om door de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) alsnog te worden voorgedragen bij sportkoepel NOC*NSF.

De 27-jarige Hanssen, die actief is op het onderdeel halfpipe, voldeed niet aan de eisen van de NSkiV voor deelname aan de Spelen van Peking.

Alpineskiër Maarten Meiners en snowboardster Michelle Dekker voldeden eveneens niet aan de eisen, maar voor hen werd wél een uitzondering gemaakt. Daarop spande Hanssen een kort geding aan.

"Wat mij nu vooral steekt, is de ongelijkheid in dit proces", schreef ze in de verklaring waarin ze bekendmaakte een kort geding aan te spannen. "Ik wil op een gelijke manier behandeld worden."

Hanssen eindigde dit seizoen bij wereldbekerwedstrijden op de halfpipe als 31e, 15e, 21e en 18e. Ze staat daarmee 22e in het klassement. Daarmee voldeed ze net aan de internationale eis, maar NOC*NSF vraagt vanwege haar klassering buiten de top twaalf om extra resultaten: in dit geval een klassering in een wereldbekerwedstrijd bij de beste vier of twee keer bij de beste acht.