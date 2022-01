De fakkeltocht in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Peking van volgende maand duurt slechts drie dagen. De organisatie heeft daarvoor gekozen vanwege zorgen over het coronavirus. De tocht begint normaal gesproken al enkele maanden voor de start van de Spelen en gaat door meerdere landen.

"Veiligheid staat altijd voorop", zegt vicevoorzitter Xu Zhijun van het organisatiecomité vrijdag tegen het Chinese staatspersbureau Xinhua.

De tocht met de olympische vlam begint op 2 februari, twee dagen voor de openingsceremonie, en gaat langs de drie belangrijkste sportlocaties tijdens de Olympische Spelen. Zo'n twaalfhonderd mensen, bekend van hun bijdragen aan sport of de samenleving, zullen meelopen in de optocht.

China hanteert een streng beleid rond het coronavirus en legt strikte lockdowns op om mogelijke uitbraken onder controle te houden. China gaat bijvoorbeeld geen kaarten verkopen voor de Winterspelen, maar laat alleen toeschouwers op uitnodiging toe. Atleten, journalisten en anderen die de Spelen bijwonen, verblijven in Peking in een zogenoemde 'superbubbel'.

De Olympische Winterspelen beginnen op 4 februari en duren tot en met zondag 20 februari.