Het keepersprobleem van de Nederlandse ploeg op het EK handbal neemt steeds serieuzere vormen aan. Ook eerste doelman Bart Ravensbergen is vrijdag positief getest op het coronavirus.

Eerder bleek reservedoelman Dennis Schellekens al besmet, waardoor keeperstrainer Gerrie Eijlers donderdag op de bank zat bij de met 34-24 verloren wedstrijd tegen Frankrijk.

Ravensbergen speelde nog wel mee in die wedstrijd, maar moest vrijdag na zijn positieve test in isolatie. Bondscoach Erlingur Richardsson heeft René de Knegt opgeroepen als vervanger.

De tweevoudig international van HV Aalsmeer vliegt vrijdag naar Boedapest. Bij aankomst moet hij nog een negatieve PCR-test afleggen, voordat hij zich bij de ploeg kan voegen. Naast Schellekens en Ravensbergen zitten op dit moment Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker en Iso Sluijters in isolatie vanwege het coronavirus.

Groep I EK handbal 1. Frankrijk 2-4 (+15)

2. Denemarken 2-4 (+13)

3. Montenegro 2-2 (-3)

4. IJsland 2-2 (-3)

5. Nederland 2-0 (-11)

6. Kroatië 2-0 (-11)

Oranje speelt nog drie groepsduels

Oranje wist zich voor het eerst in de geschiedenis bij de laatste zestien op een EK te scharen. Na de ruime nederlaag tegen Frankrijk is een plek in de halve finale nagenoeg onbereikbaar.

Montenegro is zaterdag de opponent van Oranje op het EK in Hongarije en Slowakije. Daarna wachten er nog duels met Denemarken (maandag) en Kroatië (woensdag).