De Nederlandse handballers zijn de hoofdronde van het EK donderdag begonnen met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson kon in Boedapest niet stunten tegen olympisch kampioen Frankrijk: 24-34.

Oranje wordt behoorlijk geplaagd door het coronavirus op het EK. Hierdoor werd keeperstrainer Gerrie Eijlers noodgedwongen opgenomen in de selectie voor het duel met Frankrijk, nadat reservedoelman Dennis Schellekens was weggevallen door een positieve test. Eerste doelman Bart Ravensbergen was wel beschikbaar.

Ook Ephrahim Jerry, Florent Bourget, Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Iso Sluijter testten vlak voor of tijdens het EK positief op het coronavirus en moesten in isolatie. Bourget was tegen Frankrijk inmiddels weer inzetbaar.

Tegen zesvoudig wereldkampioen Frankrijk had Nederland het aanvankelijk lastig in de volgepakte MVM Dome en kwam het met 5-0 achter. De formatie van Richardsson raakte hierdoor niet van slag en knokte zich vervolgens terug tot 12-12. Vlak voor rust moest Ravensbergen echter nog drie treffers incasseren.

In de tweede helft breidden de Fransen de voorsprong al snel uit naar 19-12. Onder leiding van Kay Smits en Dani Baijens (beiden vier goals) werd het verschil nog iets teruggebracht, maar in het laatste kwart van de wedstrijd was het gedaan met het verzet van Oranje.

Frankrijk liep steeds verder uit en besliste daarmee de wedstrijd. In de slotfase kreeg Eijlers, die in 2020 zijn laatste van in totaal 120 interlands speelde, nog wat speeltijd. De 41-jarige keeperstrainer had nog een fraaie redding in huis.

Stand groep I hoofdronde 1. Frankrijk 2-4 (+15)

2. Denemarken 1-2 (+9)

3. IJsland 1-2 (+1)

4. Montenegro 2-2 (-3)

5. Nederland 2-0 (-11)

6. Kroatië 2-0 (-11)

Kay Smits was met vier doelpunten gedeeld topscorer bij Nederland. Foto: EPA

Oranje treft Montenegro in volgende wedstrijd

Door de nederlaag staat Nederland voorlaatste in groep I van de hoofdronde. Daarin zijn de punten meegenomen die de landen in de voorronde hebben behaald tegen andere landen die zich voor de hoofdronde hebben geplaatst.

Montenegro is zaterdag de volgende tegenstander van Oranje in de hoofdronde. Daarna wordt nog gespeeld tegen Denemarken (maandag) en Kroatië (woensdag). De eerste twee landen gaan door naar de halve finales.

Nederland schreef dinsdag nog geschiedenis door voor het eerst de hoofdronde van een EK te bereiken. Alleen in 1961 presteerde het beter op een titeltoernooi, met de elfde plaats op het WK. Het is tot dusver de enige WK-deelname van de handballers.