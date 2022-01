Roel Boomstra is donderdag voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen dammen geworden. De Nederlander rekende in de WK-tweekamp in Eindhoven af met de Rus Aleksandr Schwarzman door de tiebreak te winnen.

De 28-jarige Boomstra sloot de reguliere tweekamp af met een 15-11-voorsprong en had in de tiebreak aan één overwinning voldoende om zich te verzekeren van de wereldtitel. Titelverdediger Schwarzman moest drie keer winnen.

De eerste twee rapidpartijen eindigden in remise, maar in de derde partij sloeg Boomstra toe. Daarin hield de Groninger met zwart eenvoudig stand, terwijl de 54-jarige Schwartzman in tijdnood kwam.

De finaletiebreak begon met drie rapidpartijen. Als er dan nog geen beslissing was gevallen, zouden er drie blitzpartijen volgen. Als de titelstrijd dan nog niet was beslist, zou de superblitzpartij worden ingezet.

Boomstra veroverde de wereldtitel eerder in 2016 en 2018. Hij heeft nog één titel minder dan zijn landgenoot Piet Roozenburg. Harm Wiersma is de Nederlander met de meeste titels op zijn naam. Hij werd in de jaren zeventig en tachtig zes keer wereldkampioen.

Schwarzman werd vijf keer wereldkampioen. De Rus veroverde zijn eerste titel in 1998 en was ook in 2007, 2009, 2017 en dus 2021 de sterkste.