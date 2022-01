Opbouwspeler Iso Sluijters en reservekeeper Dennis Schellekens zijn voorafgaand aan de EK-wedstrijd van de Nederlandse handballers tegen Frankrijk positief getest op het coronavirus. Ze ontbreken donderdagavond in het eerste duel van de hoofdronde.

Sluijters en Schellekens zijn na hun positieve zelftest direct in isolatie gegaan. De reguliere PCR-tests van een dag eerder gaven een negatief resultaat.

De handballers hadden in de aanloop naar het EK al te maken met coronaperikelen. Ephrahim Jerry en Alec Smit testten positief en misten de laatste oefenduels. Smit herstelde op tijd en kon mee met de ploeg naar de eindronde.

Voorafgaand aan de laatste groepswedstrijd in de eerste ronde van dinsdag tegen Portugal testten drie spelers positief: Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Florent Bourget. Die eerste twee zitten nog steeds in isolatie.

Bourget heeft toestemming gekregen om weer aan te sluiten bij de selectie. De handballers versloegen Portugal met 32-31 en plaatsten zich daardoor voor de hoofdronde van het EK.

Bondscoach liet reservespelers overkomen

Bondscoach Erlingur Richardsson liet woensdag linkerhoekspeler Tommie Falke en cirkelspeler Lars Kooij naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest komen om zijn uitgedunde selectie te versterken. Zij testten bij aankomst negatief en kunnen tegen olympisch kampioen Frankrijk meedoen.

Nederland, dat zich sterk aan het ontwikkelen is, behoort voor het eerst tot de beste twaalf landen van Europa. Alleen in 1961 presteerde Oranje beter op een titeltoernooi met een elfde plek op het WK. Het is tot dusver de enige WK-deelname van de handballers.

De wedstrijd tegen Frankrijk begint donderdag om 18.00 uur. De eerste twee landen in de groep van zes, waartoe verder Denemarken, IJsland, Kroatië en Montenegro behoren, gaan door naar de halve finales.