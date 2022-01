Keeperstrainer Gerrie Eijlers is noodgedwongen opgenomen in de selectie van de handballers voor de EK-wedstrijd donderdagavond tegen Frankrijk. Eerder op de dag viel reservedoelman Dennis Schellekens weg door een positieve coronatest en dus moest bondscoach Erlingur Richardsson creatief zijn.

De 41-jarige Eijlers is oud-international. Hij debuteerde in 1998 in Oranje en speelde in 2020 zijn laatste van in totaal 120 interlands. Sinds vorig jaar behoort hij als keeperstrainer tot de technische staf van de ploeg van Richardsson.

Het is nog maar de vraag of Eijlers speelminuten gaat maken tegen Frankrijk. Eerste doelman Bart Ravensbergen behoort gewoon tot de selectie.

De positieve test van Schellekens was zeker niet de eerste dit EK in de Nederlandse selectie. Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Iso Sluijter zitten ook in isolatie en missen de wedstrijd tegen Frankrijk in Boedapest. Florent Bourget is terug en kan wel meedoen tegen de Fransen.

Gerrie Eijlers in 2020 in actie in Oranje. Gerrie Eijlers in 2020 in actie in Oranje. Foto: ANP

Richardsson roept ook Falke en Kooij op

Behalve Eijlers heeft Richardsson ook linkerhoekspeler Tommie Falke en cirkelspeler Lars Kooij toegevoegd aan de wedstrijdselectie. Zij zijn woensdag naar Boedapest gekomen.

Nederland, dat een goede ontwikkeling doormaakt, behoort ondanks de coronaperikelen voor het eerst tot de beste twaalf landen van Europa. Afgelopen dinsdag werd Portugal met 32-31 verslagen en daarmee was plaatsing voor de hoofdronde een feit.

Alleen in 1961 presteerde Oranje beter op een titeltoernooi met een elfde plek op het WK. Het is tot dusver de enige WK-deelname van de handballers.

De wedstrijd tegen Frankrijk begint donderdag om 18.00 uur. De eerste twee landen in de groep van zes, waartoe verder Denemarken, IJsland, Kroatië en Montenegro behoren, gaan door naar de halve finales.