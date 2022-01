De Nederlandse handballers huilden tranen van geluk nadat ze geschiedenis hadden geschreven op het EK in Hongarije. Door een nipte zege op Portugal (32-31) drong de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson woensdag voor het eerst in de historie door tot de laatste twaalf bij een Europees kampioenschap.

"Dit kan je bijna niet beschrijven", zei Rutger ten Velde vol ongeloof na de zege op Portugal tegen Ziggo Sport. "We maakten het aan het einde zo spannend, maar dat het lukt en we geschiedenis schrijven... Je wilt niet weten wat er in de hoofden van de spelers omgaat. Dit is het mooiste moment in de handbalgeschiedenis bij de mannen."

Nederland doet in Hongarije pas voor de tweede keer mee aan een EK en stuntte in de eerste groepswedstrijd door gastland Hongarije met 31-28 te verslaan. Daar kwam dinsdag de late zege op Portugal bij, waardoor Oranje de hoofdronde van het toernooi haalde. Bij de eerste deelname in 2020 bleef Nederland nog steken in de eerste groepsfase.

"Mijn gedachten gaan van links naar rechts en op en neer. Ik ben zo trots", aldus Kay Smits, die tien seconden voor tijd het winnende doelpunt tegen Portugal maakte en met 31 treffers de topscorer van het toernooi is. "Dat we nu bij de beste twaalf van Europa zitten, is meer dan fantastisch en hebben we ook meer dan verdiend."

'In grote landen wordt vol lof over ons gesproken'

In tegenstelling tot de Nederlandse vrouwen, die in 2019 wereldkampioen werden, behoren de handbalmannen niet tot de Europese top. Daarom werd er ook weinig verwacht van het EK in Hongarije. Zo stonden poulegenoten IJsland, Hongarije en Portugal allemaal hoger op de wereldranglijst dan Oranje.

"Voor ons als klein handballand is dit een fantastische stap", vindt Smits. "We hebben de hele handbalwereld laten zien wat we kunnen. In grote handballanden wordt er vol lof over ons gesproken. Dat zegt genoeg."

Nederland neemt het in de hoofdronde, die uit twee poules van zes landen bestaat, op tegen regerend olympisch kampioen Frankrijk, Denemarken, Kroatië en Montenegro. Frankrijk is donderdag de eerste tegenstander van de ploeg van bondscoach Richardsson.

Ten Velde hoopt te kunnen verrassen. "Als je ons een team beetje kent, zijn we nog niet klaar. We gaan proberen nog zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en dan zien we wel waar het eindigt. We hebben ons vandaag zeker op de kaart gezet."