De Nederlandse handballers hebben dinsdag in Hongarije voor het eerst in de geschiedenis de hoofdronde van een EK bereikt. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson versloeg Portugal in de laatste groepswedstrijd (32-31) en stelde daarmee de tweede plaats in de poule veilig.

De handbalploeg kende een roerige voorbereiding op de beslissende wedstrijd in de eerste groepsfase van het EK. Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Florent Bourget testten positief op het coronavirus en moesten in isolatie. Daardoor had bondscoach Richardsson maar vijftien spelers tot zijn beschikking tegen Portugal.

Oranje kende een nerveuze start in de MVM Dome in Boedapest en keek tegen een 0-2-achterstand aan, maar Nederland herstelde de achterstand en leidde vanaf de 3-2 voor een groot deel in de wedstrijd. Bij rust stond het zelfs 17-13 in het voordeel van de Nederlanders en leek er geen vuiltje aan de lucht.

Een paar minuten voor tijd dichtten de Portugezen het gat van vier punten en kwamen ze zelfs op voorsprong (30-31). Nederland herpakte zich en ging tien seconden voor tijd met de zege aan de haal door een treffer van Kay Smits, die met 31 goals topscorer van het toernooi is.

Nederland is tot dusver de revelatie van het toernooi. De handballers zorgden in de eerste groepswedstrijd voor een stunt door gastland Hongarije met 31-28 te verslaan. Hongarije eindigde vorig jaar nog als vijfde op het WK, terwijl Oranje pas voor de tweede keer meedoet aan een EK.

Oranje verloor vervolgens afgelopen zondag van IJsland (28-29), maar eindigt door de zege op Portugal als tweede in de groep en mag zich nu gaan opmaken voor wedstrijden tegen Denemarken, olympisch kampioen Frankrijk, IJsland, Kroatië en Montenegro in de hoofdronde. De nummers één en twee van die poule gaan naar de halve finales.

De Nederlandse handballers staan voor het eerst in de geschiedenis in de hoofdronde van een EK. Foto: Getty Images

Oranje werkte zich op naar Europese subtop

Oranje kende nog een gebrekkige voorbereiding op het toernooi in Hongarije. Ephrahim Jerry en Bourget vielen weg vanwege coronabesmettingen en een laatste oefenwedstrijd tegen Zweden werd afgeblazen.

Nederland wilde niettemin voor een verrassing zorgen op het derde titeltoernooi in de geschiedenis. Oranje is geen Europese topploeg, maar werd de afgelopen jaren steeds sterker en daarvan kreeg bondscoach Richardsson tegen Hongarije de bevestiging.

Nu behoort Nederland voor het eerst in de geschiedenis tot de beste twaalf landen van Europa. Alleen in 1961 presteerde Oranje beter. Toen haalde het de elfde plaats op het WK. Het is tot dusver de enige WK-deelname van de handballers.