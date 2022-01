De Nederlandse hockeyers hebben dinsdag Spanje in een oefeninterland met 3-1 verslagen. Voor Oranje kwamen Jip Janssen (foto, twee keer) en Thierry Brinkman in Cádiz tot scoren.

Voor Jeroen Delmee was het zijn derde wedstrijd als bondscoach van de Nederlandse ploeg. Hij volgde na de teleurstellende Olympische Spelen in Tokio Max Caldas op, die nu de Spaanse mannenploeg onder zijn hoede heeft.

Oranje is onder leiding van Delmee nog ongeslagen. Eerder werd olympisch kampioen België tweemaal verslagen in de Pro League. Oranje won het eerste duel na shoot-outs en was daarna met 2-1 te sterk voor de zuiderburen.

Oranje zou aanvankelijk tot en met 23 januari in Spanje verblijven. Vanwege de coronapandemie vliegt de Nederlandse ploeg echter woensdag alweer terug naar huis.

De routiniers Seve van Ass, Jeroen Hertzberger, Robbert Kemperman en Sander de Wijn waren tijdens het trainingskamp in Spanje niet van de partij.