Drie spelers van de Nederlandse ploeg zijn op het EK in Hongarije besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer (foto) en Florent Bourget.

Het trio vertoont geen symptomen en is in isolatie geplaatst. Ze missen dinsdagavond de derde en laatste wedstrijd in de eerste poulefase tegen Portugal. De andere spelers testten dinsdag negatief.

Bourget voegde zich pas op maandag bij de selectie, nadat hij op 10 januari positief had getest op het coronavirus. Op zondag testte hij negatief en kon hij de reis naar Hongarije maken.

Schoenaker en Boomhouwer behoren niet tot de sterspelers van Oranje. Ze maakten dit EK ieder één treffer.

Oranje heeft nog vijftien spelers over tegen Portugal

Bij winst op Portugal is Oranje zeker van een vervolg op het toernooi in de hoofdronde. Bondscoach Erlingur Richardsson heeft niet meer de mogelijkheid zo snel nog vervangers op te roepen voor het duel dat om 20.30 uur begint. Wel kan hij de meegereisde reserve Niko Blaauw inzetten. De wedstrijdselectie telt daarmee vijftien spelers.

Oranje begon het EK in Hongarije en Slowakije met een knappe 31-28-zege op Hongarije en verloor daarna nipt van IJsland (29-28).

In tegenstelling tot de vrouwenploeg behoren de Nederlandse mannen niet tot de wereldtop. Het is pas de tweede keer dat Oranje actief is op een EK, nadat het in 2020 zeventiende werd. In dat jaar werd het deelnemersveld vergroot van 16 naar 24 landen.