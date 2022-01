Jamilon Mülders is de tijdelijke bondscoach van de Nederlandse hockeysters. De 45-jarige Duitser vervangt de plots vertrokken Alyson Annan, onder wie hij al assistent-coach was.

Mülders speelde 42 interlands en was sinds september vorig jaar de assistent van Annan. Eerder was hij bondscoach bij de vrouwenploegen van Duitsland en China.

"Jamilon kent onze dames en heeft internationaal veel ervaring. We zijn blij dat hij de komende periode bereid is het coachen over te nemen", zegt Jeroen Bijl, de technisch directeur van hockeybond KNHB.

"De dames en staf kunnen zich met hem voorbereiden op de Pro League-wedstrijden tegen Spanje en India. Ondertussen beraadt de KNHB zich over een oplossing voor de langere termijn."

Woensdag kwam verrassend het nieuws naar buiten dat Annan niet langer de bondscoach van Oranje is. De hockeybond wilde niet verder met de Australische vanwege een verschil van inzicht over de aanpak van de angstcultuur in de selectie.

Na de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio waren veel spelers niet te spreken over de groepsdynamiek. Er was kritiek op de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en stafleden.