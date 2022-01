China gaat geen kaarten verkopen voor de Olympische Winterspelen, maar laat alleen toeschouwers op uitnodiging toe. De organisatie eist van de genodigden dat ze zich volledig aan de coronamaatregelen houden, zegt het internationaal olympisch comité (IOC).

In september vorig jaar maakte China al bekend vanwege de coronapandemie geen buitenlandse toeschouwers toe te laten bij de Olympische Spelen in Peking. Dat was afgelopen zomer ook al het geval bij de Zomerspelen in Tokio.

Via een speciaal programma worden wel groepen Chinezen op uitnodiging toegelaten tot de olympische sportlocaties. Hoeveel mensen precies welkom zijn en of de tribunes daarmee vol komen te zitten, is niet bekend.

Afgelopen zaterdag werd bekend dat de eerste besmetting met de omikronvariant van het coronavirus is vastgesteld in Peking. Eerder werd de variant in China al vastgesteld in Sjanghai en de provincie Guangdong.

China voert een enorm streng beleid rond het coronavirus. Steden waar een kleine uitbraak is, worden volledig op slot gegooid. Mensen mogen dan nog amper hun huis verlaten. Zover is het nog niet in Peking.

De Olympische Winterspelen beginnen op 4 februari en duren tot en met zondag 20 februari. Vorig jaar waren bij de Olympische Spelen van Tokio slechts op enkele locaties toeschouwers uit Japan welkom.