In Frankrijk wordt naar verwachting later deze week een wet aangenomen die het verplicht stelt om een vaccinatiepas op zak te hebben bij het betreden van een openbaar gebouw. Omdat ook sportstadions daaronder vallen, hebben ongevaccineerde sporters als Novak Djokovic waarschijnlijk een probleem.

Zondag stemde het Franse parlement met grote meerderheid (215 stemmen voor, 58 tegen) in met de invoering van een coronapas. Naar verwachting is de wetgeving donderdag geformaliseerd.

Vanaf dan moeten mensen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn als ze openbare gebouwen zoals restaurants, cafés, beurzen en stadions willen bezoeken. Voor internationale sporters geldt geen uitzondering, zo liet minister van sport Roxana Maracineanu maandag desgevraagd weten aan persbureau AFP.

Daardoor lijkt de kans groot dat Djokovic ook de tweede Grand Slam van het jaar moet missen. De nummer één van de wereld werd zondag Australië uitgezet na een bijna twee weken durende soap over zijn visumaanvraag en kan niet deelnemen aan de Australian Open.

Roland Garros staat van 22 mei tot en met 5 juni op het programma. Net als op de Australian Open zou Djokovic op dat toernooi titelverdediger zijn.

Wetgeving heeft geen grote invloed op Tour de France

De invoering van de coronapas treft ook andere ongevaccineerde sporters die wedstrijden in Frankrijk moeten spelen. Zo staat op 15 februari in Parijs het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid op het programma.

Ook de Grand Slam judo in Parijs (5 en 6 februari) en de Six Nations in het rugby (5 februari tot 19 maart) zijn evenementen die waarschijnlijk geen ongevaccineerde sporters kunnen ontvangen.

De wetgeving zal geen grote invloed hebben op de Tour de France (1 tot en met 24 juli). Doordat de wielerkoers in de buitenlucht wordt gehouden, is de vaccinatiepas hier niet nodig. Bij de WK baanwielrennen dat in oktober op Franse bodem wordt gehouden, is dat wel weer het geval.

Vanaf 15 februari scherpt Frankrijk de regels rondom de vaccinatiepas aan. Nu is het voldoende om de booster uiterlijk zeven maanden na de tweede prik te nemen, maar straks verloopt de geldigheid van die tweede vaccinatie na vier maanden.