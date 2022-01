De Nederlandse handballers hebben de verrassende start op het EK in Hongarije zondag net geen goed vervolg kunnen geven. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson verloor de tweede groepswedstrijd met minimaal verschil van IJsland: 29-28.

Halverwege stond Oranje met 15-13 achter in het MVM Dome in Boedapest. Na rust ging het over en weer en zat een nieuwe overwinning erin, maar trok Nederland toch aan het kortste eind. Kay Smits was met dertien treffers opnieuw Nederlands belangrijkste troef.

Nederland was het EK donderdag met een stunt begonnen door top- en gastland Hongarije met 31-28 opzij te zetten. Dinsdag is Portugal de laatste tegenstander in de poulefase.

De eerste twee landen van iedere groep gaan door naar de hoofdronde. De Portugezen staan net als IJsland en Hongarije hoger op de wereldranglijst dan Nederland, maar zijn nog puntloos.

Oranje is bij een zege zeker van de volgende ronde. Bij een nederlaag tegen Portugal is een overwinning van de al geplaatste IJslanders op de Hongaren nodig. Nederland strandde bij de enige eerdere EK-deelname in 2020 in de groepsfase.

Kay Smits is de sterspeler van de Nederlandse handballers. Kay Smits is de sterspeler van de Nederlandse handballers. Foto: Getty Images

Oranje beleefde gebrekkige EK-voorbereiding

De Nederlandse handballers hebben een gebrekkige voorbereiding op het EK achter de rug. De ploeg van Richardsson kampte met coronabesmettingen en de laatste oefenwedstrijd tegen Zweden in de aanloop naar het toernooi ging niet door.

Desondanks is Oranje vol vertrouwen afgereisd naar Hongarije. De ploeg behoort weliswaar niet tot de absolute top, maar heeft zich de laatste jaren wel sterk ontwikkeld.

De knappe overwinning op Hongarije en ook het overwegend goede spel tegen IJsland bewezen die vooruitgang. Het allesbeslissende duel met Portugal vormt een nieuwe test voor Nederland.