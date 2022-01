Skiër Lucas Braathen heeft zondag op spectaculaire wijze de slalom om de wereldbeker in Wengen gewonnen. De 21-jarige Noor stond slechts 29e na de eerste manche, maar wist met een fabuleuze tweede run op te klimmen naar de eerste plek in de eindstand.

Volg nieuws over de Olympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Olympische Winterspelen

Braathen leverde een historische prestatie in Zwitserland, want een mannelijke skiër had nog nooit zo'n grote sprong gemaakt in de tweede run van een slalom om de wereldbeker. Het record stond op naam van de Zwitser Marc Berthod, die in 2007 won in Adelboden na een 27e plek in de eerste run.

Braathen was in de eerste run in Wengen maar liefst 2,04 seconden langzamer dan zijn landgenoot Henrik Kristoffersen, die de snelste tijd noteerde. De zoon van een Noorse vader en een Braziliaanse moeder mocht in de tweede manche als tweede starten en profiteerde vervolgens van de snel verslechterende omstandigheden op de Zwitserse piste.

Braathen klokte in de tweede manche een tijd van 48,17 seconden en was daarmee bijna een seconde sneller dan de rest van het veld. Kristoffersen miste vlak voor de finish van de tweede run een poortje en viel uit. De tweede plek ging naar de Zwitser Daniel Yule, die na twee manches 0,22 seconden toegaf op de verrassende winnaar.

"Ik heb echt geen idee wat er gebeurd is", zei Braathen. "Ik zat na de eerste run al bijna in de trein terug, toen mijn coaches me vertelden dat ik toch bij de beste dertig zat en de tweede run mocht skiën. Het is eigenlijk onmogelijk om nog te winnen als je 29e bent geworden in de eerste run. Ik weet niet wat ik moet zeggen."

Braathen boekte zijn eerste slalomzege in de wereldbeker. Aan het begin van vorig seizoen verraste hij al door in Sölden de reuzenslalom op zijn naam te schrijven, tot zondag zijn enige overwinning op het hoogste niveau.