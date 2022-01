Max Verstappen is zaterdagavond na ongeveer zeven uur racen uitgevallen in de virtuele 24 uur van Le Mans. De Nederlander crashte en daarbij liep zijn auto van Team Redline zoveel schade op dat verder racen niet mogelijk was.

Verstappen lag op dat moment aan de leiding. Het virtuele evenement, dat online live te volgen is en waarbij de beelden nauwelijks onderdoen voor de werkelijkheid, eindigt zondagmiddag.

De wereldkampioen Formule 1 vormde een team met Maximilian Benecke, Atze Kerkhof en Felix Rosenqvist. Om beurten namen ze het stuur over in de virtuele race.

Het team van Verstappen startte als tweede in de race op het Circuit de la Sarthe en nam vrijwel direct de leiding. Op het moment dat het misging, verdedigde de Limburger een voorsprong van een minuut. Hij nam een bocht niet helemaal correct en ramde zijn auto in de muur. Ook in het simracen betekent dat einde wedstrijd.

"Langeafstandsracen kan soms wreed zijn", twitterde Team Redline kort na het uitvallen van Verstappen en co. "Desondanks heeft iedereen in het team een ongelooflijke inspanning geleverd en de snelheid van onze auto was niets minder dan spectaculair."