Bobsleeër Ivo de Bruin heeft zaterdag in de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen niet aan de olympische eis van de tweemansbob voldaan. De Nederlander eindigde in St. Moritz als zeventiende, ver verwijderd van de vereiste positie in de top acht.

De wedstrijd op de Zwitserse bobsleebaan gold ook als het Europees kampioenschap van de tweemansbob. De Bruin eindigde met remmer Jelen Franjic als dertiende in dat klassement.

De Bruin heeft nog één kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De 35-jarige Noord-Hollander mikt voor zondag op een plek in de top acht in de viermansbob. Dit seizoen eindigde de Nederlandse viermansbob twee keer als elfde en vorige week als twaalfde.

In de tweezitter kwam De Bruin deze winter niet tot die prestaties. De zestiende plek in de openingsrace in Innsbruck was zijn beste resultaat.

In St. Moritz kwam hij zaterdag dus tot de zeventiende tijd, met een achterstand van 1,92 seconden op de Duitse winnaar Francesco Friedrich, die met zijn zevende zege van dit seizoen de wereldbeker in de tweemansbob veroverde en daar de Europese titel aan toevoegde.